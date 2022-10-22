Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в субботу в Кабинете министров Азербайджана, на заседании, состоявшемся 21 октября 2022 года под руководством председателя Экономического совета Азербайджана, премьер-министра Али Асадова, в соответствии с поручениями главы государства, обсуждались вопросы по реализации некоторых мер, связанных с ускорением экономического развития на освобожденных территориях, в том числе работа, связанная с механизмом стимулирования инвестиций, организацией деятельности Свободной экономической зоны Алят.

Были подробно обсуждены законопроекты "О внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики" и "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О банках", возвращение (погашение) части находящихся в обращении государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также ряд актуальных вопросов, связанных с небанковской кредитной организацией ЗАО AqrarKredit.

На заседании были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова, министра финансов Самира Шарифова, председателя правления уполномоченной структуры Свободной экономической зоны Алят Валеха Алескерова, начальника Государственной миграционной службы Вусала Гусейнова, председателя правления ЗАО AqrarKredit Мамеда Мусаева.

По итогам заседания были приняты решения по ряду проектов, связанных с ускорением экономического развития на освобожденных территориях, и другим обсуждаемым вопросам, а также даны соответствующие поручения соответствующим структурам.