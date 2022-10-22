В Физули начал функционировать центр сертификационных услуг
Depozit faizini öncədən al!

В Физулинском районном налоговом управлении начал функционировать центр сертификационных услуг.

Об этом сказали в субботу Day.Az в Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана.

По данным источника, этот центр облегчит работу налогоплательщиков, создаст благоприятные условия для ускорения экономического возрождения Физулинского района, применения инновационных технологий и улучшения предпринимательской среды.