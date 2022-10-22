Ставка на «зеленую» энергетику

Азербайджан, который зарекомендовал себя как надежный и важный поставщик нефти и газа, активно развивает и "зеленую" энергетику, внося вклад в международные усилия по декарбонизации. Сегодня по всей территории страны реализуются значимые проекты по альтернативной энергетике с участием иностранного капитала. Ярким примером тому являются проект строительства Гарадагской солнечной электростанции установленной мощностью 230 мегаватт, реализуемый компанией Masdar, и ветряной электростанции "Хызы-Абшерон", которая строится компанией ACWA Power. Кроме того, компанией bp в освобожденном от оккупации Джебраиле в ближайшее время ожидается строительство солнечной электростанции "Шафаг".

На сегодняшний день электроснабжение восстановлено на всех освобожденных территориях. Их потенциал возобновляемой энергии, согласно предварительному анализу, составляет десять тысяч мегаватт. Распоряжение Президента Ильхама Алиева "О мерах по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях Азербайджана" предусматривает эффективное использование возобновляемых источников энергии на освобожденных территориях.

Проекты, реализуемые в энергетической сфере в Карабахе, являются значимыми инвестициями в превращение освобожденных территорий в важный энергетический узел. В этой связи стоит особо отметить открытие важных энергетических объектов в Джебраиле и Губадлы во время поездки Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в эти районы.

19 октября в Джебраиле состоялась церемония закладки фундамента 35-киловольтной подстанции и Центра цифрового управления ОАО "Азеришыг". Центр цифрового управления будет обеспечиваться от 110/35/10-киловольтной подстанции "Джебраил". Центр обеспечит часть потребности города Джебраил в электроэнергии, а также позволит управлять другими энергоцентрами, которые планируется построить, через цифровую платформу. Современная система диспетчерского управления, которая будет внедрена в Центре цифрового управления, обеспечит удовлетворенность в электроэнергии в режиме реального времени.

В Джебраиле также ускоренными темпами идет строительство 330/110-киловольтной узловой подстанции, которая позволит обеспечить бесперебойное снабжение Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов электроэнергией, удовлетворить потребности реализуемых мегапроектов, получить дополнительный и более выгодный доступ посредством подстанций Джебраил-Нахчыван-Агры (Турция), а оттуда через энергосистему Турции к европейским энергетическим рынкам, увеличить экспортные возможности, спустя долгие годы подключить Нахчыванскую Автономную Республику к общей энергосистеме Азербайджана.

Кроме того, строительство 330-киловольтной подстанции "Джебраил" очень важно для передачи энергии, которая будет вырабатываться на строящихся совместно с Ираном гидроэлектростанциях "Худаферин" и "Гыз галасы", а также в альтернативных и возобновляемых источниках энергии и на малых гидроэлектростанциях, в общую энергетическую систему Азербайджана.

А Центр цифрового управления, который будет построен в городе Губадлы, будет обеспечиваться от 110/35/10-киловольтной подстанции "Губадлы". Центр не только обеспечит часть потребностей города Губадлы в электроэнергии, но и позволит управлять через цифровую платформу другими планируемыми к строительству энергоцентрами. Современная система диспетчерского управления, которая будет внедрена в Центре цифрового управления, обеспечит удовлетворенность абонентов в вопросе поставки электроэнергии потребителям в режиме реального времени.

С созданием линий, соединяющих 35/0,4-киловольтную подстанцию "Город Губадлы" и Центр цифрового управления с 35/0,4-киловольтной подстанцией "Город Джебраил" и узловой подстанцией "Гадрут", будет создана кольцевая система снабжения. В то же время прокладка двухконтурной кабельной линии между 35/0,4-киловольтными подстанциями "Город Губадлы" и "Город Джебраил" обеспечит взаимный обмен энергией между городами Джебраил и Губадлы.

Кроме того, в Зангилане введена в строй гидроэлектростанция на базе архимедовой турбины. Большое преимущество архимедовой установки по сравнению с другими системами, производящими энергию, заключается в том, что она может вырабатывать энергию из воды без напора, легко монтируется и экономически выгодна. Станция, на которой установлены три генератора, способна полностью обеспечить потребности села Агалы в электроэнергии.

Все эти и другие немаловажные проекты, реализуемые в Азербайджане, в частности, в Карабахе, позволяют превратить нашу страну в экспортера электроэнергии, к чему страны Европы проявляют большой интерес. В частности, Румыния предлагает проложить маршрут по дну Черного моря для получения доступа к электроэнергии из Азербайджана через Грузию.

В рамках этого проекта планируется прокладка 1195-километровой линии электропередачи мощностью 1000 МВт между Грузией и Румынией и установка цифрового соединительного кабеля. С этой целью при поддержке Всемирного банка до конца 2023 года предусматривается подготовка техническо-экономического обоснования проекта. В настоящее время обсуждается вопрос создания четырехстороннего формата сотрудничества между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией.

Но это не единственный предполагаемый маршрут для транспортировки "зеленой" энергии из Азербайджана в Европу. Второй маршрут- это Энергетический коридор Азербайджан-Турция-Европа через Нахчыван, в третий - через Грузию и Турцию.

Все это позволит создать "зеленый" коридор, диверсифицирует рынок экспорта электроэнергии из Азербайджана, повысит роль страны как поставщика и укрепит интеграцию Каспийского региона с Европой и с Черноморским регионом. Таким образом, у Азербайджана есть большие перспективы для диверсификации источников поставок энергоресурсов в Европу с использованием "зеленой" энергии. В ближайшие годы динамика производства электроэнергии в стране уже будет основываться на возобновляемых источниках энергии. Для этого есть все необходимые условия, такие как богатый потенциал, приоритет государственной политики в области развития возобновляемой энергетики, новая правовая база и иностранные инвестиции.