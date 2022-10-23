Каков объём товарооборота между Азербайджаном и Молдовой?

В январе-сентябре текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Молдовой составил 14 миллионов долларов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, за девять месяцев из Азербайджана в Молдову было экспортировано продукции на сумму 11 миллионов долларов. При этом импорт из Молдовы в нашу страну составил 3 миллиона долларов.