https://news.day.az/economy/1505798.html Каков объём товарооборота между Азербайджаном и Молдовой?
Каков объём товарооборота между Азербайджаном и Молдовой?
В январе-сентябре текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Молдовой составил 14 миллионов долларов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, за девять месяцев из Азербайджана в Молдову было экспортировано продукции на сумму 11 миллионов долларов. При этом импорт из Молдовы в нашу страну составил 3 миллиона долларов.
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