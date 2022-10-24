Центробанк намерен ежегодно увеличивать платежи национальными платежными системами

Источник: Агентство международной информации Trend

Центральный банк Азербайджана в рамках Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы намерен довести долю безналичных платежей в общем обороте до 55 процентов.

Об этом сказал в интервью Trend генеральный директор Центрального банка Фарид Османов, передает Day.Az.

По его словам, регулятор как в банковском, так и страховом секторах, на рынке капитала, в цифровой трансформации и платежной экосистеме намерен реализовать проекты, направленные на дальнейшее усиление, расширение и увеличение цифровых платежей и возможностей в стране.

"В рамках реализации этих инициатив определены два приоритетных направления: финансовая стабильность и финансовая инклюзивность. В целях обеспечения финансовой стабильности можно говорить о проектах, направленных на усиление безопасности проведения платежей национальными платежными системами, и международной стандартизации. Так, мы нацелены ежегодно увеличивать платежи национальными платежными системами на пять процентов. В области расширения финансовой инклюзивности со стороны регулятора ведутся мероприятия по увеличение доли безналичных платежей. Мы нацелены к 2026 году довести долю безналичных платежей в общем обороте до 55 процентов", - сказал он.

Османов отметил, что в целях ускорения цифровой трансформации на финансовом рынке, расширения финансовой инклюзивности, а также предоставления банковских услуг для клиентов на цифровых платформах и обеспечения доступности финансовых услуг регулятор осуществляет ряд мероприятий.

"Так, например, в рамках стратегии цифровых платежей на 2021-2023 годы мы работаем в пяти направлениях: это расширение решений цифровых платежей, поддержка и упрощение процедуры выхода на рынок финансовых технологий, формирование процедуры контроля основанных на рисках и соответствующих рамок, расширение финансовой инклюзивности, в частности, минимизация разницы между городами и регионами, и стимулирование принятия платежных решений. Кроме того, со стороны регулятора реализуется проект, направленный на упрощение осуществления мгновенных платежей (Ani Pay). С этой точки зрения мы ведем работы по информированию населения и бизнес-субъектов страны. По итогам января-сентября 2022 года платежи по системе Ani Pay выросли в 2,2 раза, а число транзакций - в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Наряду с этим, мы хотим, чтобы банковские процессы соответствовали международным стандартам и в этих целях ведутся работы по внедрению стандарта ISO 222. Отмечу, что уже большая часть информационных компонентов национальной системы платежей Азербайджана приведена в соответствие с данным стандартом. Мы считаем, что к концу 2022 - началу 2023 года эти работы будут полностью завершены. Внедрение этого стандарта позволит нам упростить автоматизацию платежных процессов и увеличит эффективность отчетов. Кроме того, важным в этом направлении является формирование нормативно-правовой базы. Здесь можно говорить о внедрении в стране "Открытого банкинга" (Open Banking). Центральный банк при поддержке международной финансовой корпорации в 2021 году подготовил дорожную карту. Эта дорожная карта предусматривает реализацию различных мероприятий в период 2021-2025 годов. Внедрение "Открытого банкинга" позволит упростить выход на рынок финтех-компаний, обеспечит доступность финуслуг, упростит интеграцию с банками и предоставит ряд других преимуществ. Отмечу, что подготовка соответствующих стандартов проводится со стороны регулятора. В частности, мы проводим координацию в этом направлении с Ассоциацией банков и Ассоциацией финансовых технологий", - сказал он.

Также, по словам гендиректора, Центробанк в сотрудничестве с международными мозговыми центрами, финансовыми организациями и банками ведет работу по разработке национальной цифровой валюты.

"В области разработки цифрового маната мы работаем с Международным валютным фондом. Ведутся поэтапные работы по формированию концепции этой валюты. Также мы ведем исследования по оценке возможных рисков. Хочу подчеркнуть, что эти процессы требуют длительного периода времени. Несмотря на это, мы продолжаем наше сотрудничество и изучение международного опыта и мировых концепций цифровой валюты", - отметил Османов.

Говоря о механизмах поддержки экосистемы электронных платежей, он сказал, что принятие закона "О платежных системах и услугах" определит механизмы поддержки и контроля в этой сфере.

"Со стороны Центробанка законопроект "О платежных системах и услугах" подготовлен, согласован с соответствующими госорганами и передан в правительство Азербайджана. При подготовке этого законопроекта основной упор был сделан на международную практику и применение ведущих технологий. Кроме того, законопроект сформирован на основе директивы по платежным услугам и системам Европейского союза. Хочу отметить, что с принятием этого законопроекта в экосистеме платежей будут определены механизмы защиты прав потребителей, в то же время будет создана юридическая база контроля деятельности организаций и операторов платежных систем, а также сторонних поставщиков услуг (поставщик услуг по предоставлению информации о счетах и ​​посреднических услуг по платежным операциям). Также данный законопроект позволит нам сформировать усиленные механизмы пользовательской аутентификации. Законопроект охватывает и меры контроля по "Открытому банкингу". Свое отражение в законе найдут также меры специального режима контроля. Здесь речь идет об инструментах поддержки и мониторинга финтех-организаций, стартап-проектов и других игроков. В законопроекте отражены и вопросы, регламентирующие деятельность финансовых организаций, обеспечения безопасных и надежных платежных систем и их эффективной работы. Также в этом законопроекте отражены права платежного агента (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по приему платежей физических лиц). Таким образом, платежный агент получит полномочия для законного осуществления посреднических услуг, а именно совершения платежных операций от имени банков, небанковских организаций и других финансовых организаций. Уверен, что формирование законодательной базы по мониторингу и контролю за деятельностью финансовых игроков позволит увеличить финансовую инклюзивность в Азербайджане", - сказал он.

Гендиректор отметил, что Азербайджан открыт для новых финансовых и финансово-технологических компаний.

"Мы ведем постоянную коммуникацию с PayPal и Samsung Pay. Хочу отметить, что действующее законодательство Азербайджана не препятствует выходу на рынок иностранных финансовых организаций. Решения о выходе какой-либо иностранной организации на наш рынок принимаются непосредственно самими этими организациями в соответствии с их стратегией и бизнес-планами", - подчеркнул Османов.

Завершая беседу, генеральный директор Центробанка сообщил, что специалистами регулятора и международной финансовой корпорации готовится стратегическая программа по кибербезопасности.

"При ее подготовке за основу взята международная практика. Речь идет не только о техническом усилении инфраструктуры, но и планируется проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение знаний. Также для формирования более четкой программы регулятор проводит соответствующие опросы и оценку деятельности игроков финансового рынка. В ближайшее время, я думаю, мы сможем утвердить эту программу", - добавил Османов.