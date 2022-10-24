Европа планирует максимально закачать газ в подземные хранилища

Страны Европейского союза продолжают закачку газа в подземные хранилища, стремясь забить их по-максимуму в ожидании начала сезона отбора, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

По состоянию на конец газовых суток 22 октября европейские "подземки" заполнены на 93,43%, прирост за день составил 0,25 процентного пункта. Всего в ПХГ Европы сейчас около 101,1 миллиарда кубометров газа. Отмечается при этом, что в аналогичный период прошлого года хранилища были заполнены на 77,21%. Евросоюз в данный момент все же отстает от темпов закачки 2019 и 2020 годов, когда ПХГ были заполнены на 97,55% и 94,48% соответственно.

По правилам сообщества, все страны-члены к 1 ноября должны заполнить ПХГ не менее чем на 80%, а в последующие годы - не менее чем на 90%. В этом отношении в отстающих осталась только Латвия с показателем 55,99%. При этом, только 18 стран из 27 располагают подземными мощностями для хранения газа, а емкость в них неравномерная. Вместе с тем, согласно материалам Еврокомиссии, ПХГ обычно обеспечивают только 25-30% потребляемого в Европе зимой газа.

Традиционно отопительный сезон в Европе начинается в середине октября - начале ноября. По мнению "Газпрома", даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных стран ЕС не гарантируют надежного прохождения осенне-зимнего периода.