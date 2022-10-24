Когда завершится реконструкция участка дороги Баку - Губа?

Продолжается реконструкция деформированного участка автомобильной дороги Баку - Губа - госграница с Россией в направлении Губа - Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, в рамках работ по реконструкции было снято старое покрытие и построено новое дорожное полотно.

После этого началась укладка асфальтобетонного покрытия.

В настоящее время основные работы по асфальтированию ведутся на участке 77-й - 87-й км дороги.

На дорогу укладывается более толстое асфальтобетонное покрытие, это предотвратит его быстрое разрушение. Завершить работы на указанном участке планируется к концу ноября.

Для обеспечения безопасности транспорта ширина обочины дороги будет составлять три метра. После асфальтирования будут установлены дорожные знаки и проведены работы по разметке.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в целом ремонтные работы на деформированном участке дороги протяженностью 66 км планируется завершить до конца этого года.