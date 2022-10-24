Когда завершится реконструкция участка дороги Баку - Губа? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ - ВИДЕО
Продолжается реконструкция деформированного участка автомобильной дороги Баку - Губа - госграница с Россией в направлении Губа - Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, в рамках работ по реконструкции было снято старое покрытие и построено новое дорожное полотно.
После этого началась укладка асфальтобетонного покрытия.
В настоящее время основные работы по асфальтированию ведутся на участке 77-й - 87-й км дороги.
На дорогу укладывается более толстое асфальтобетонное покрытие, это предотвратит его быстрое разрушение. Завершить работы на указанном участке планируется к концу ноября.
Для обеспечения безопасности транспорта ширина обочины дороги будет составлять три метра. После асфальтирования будут установлены дорожные знаки и проведены работы по разметке.
Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в целом ремонтные работы на деформированном участке дороги протяженностью 66 км планируется завершить до конца этого года.
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