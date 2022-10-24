Назван объем услуг, оказанных предпринимателями подразделениями Агентства по развитию МСБ Азербайджана

В январе - сентябре 2022 года "Дома МСБ" в Хачмазе и Евлахе оказали предпринимателям 50 673 услуги.

Об этом сообщили Day.Az в понедельник в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

18 522 услуги оказаны "Домом МСБ" в Хачмазе, 32 151 - в Евлахе.

48 425 из оказанных услуг - услуги G2B (государство-бизнес), 2 248 - услуги B2B (бизнес-бизнес).

Согласно информации, в большинстве случаев обращения предпринимателей были связаны с налоговыми вопросами, выдачей сертификата о происхождении товара и коммунальными услугами. Уровень удовлетворенности услугами "Домов МСБ", измеряемый посредством электронной системы, составляет 98 процентов.

Отметим, что в настоящее время действуют два "Дома МСБ" - в городах Хачмаз и Евлах. Основным преимуществом "Домов МСБ" является то, что предприниматели получают бизнес-услуги в едином пространстве, тем самым экономя свое время и операционные расходы.