Оффшорная ветроэнергетика в Азербайджане усилит конкуренцию в энергосекторе

Источник: Агентство международной информации Trend

Поскольку Азербайджан придерживается новой модели роста, основанной на частном секторе, развитие оффшорной ветроэнергетики поможет улучшить конкурентоспособность в энергетическом секторе и необходимую инфраструктуру, а также решить проблему изменения климата.

Об этом сказал Trend во вторник главный отраслевой специалист Международной финансовой корпорации (IFC) Шон Уиттакер, передает Day.Az.

"Дорожная карта оффшорной ветроэнергетики для Азербайджана намечает два потенциальных пути в контексте его будущих потребностей в электроэнергии - сценарий низкого роста и сценарий высокого роста. В первом случае к 2040 году морская ветроэнергетика будет обеспечивать только 7 процентов потребностей Азербайджана в электроэнергии - этого недостаточно для обезуглероживания его энергетической системы. Сценарий с высокими темпами роста обеспечит 37 процентов национального спроса, и в этом случае морская ветроэнергетика будет играть ключевую роль в достижении целей по декарбонизации Азербайджана", - сказал он.

Отметим, что новая дорожная карта в этой сфере содержит ряд рекомендаций. Они включают в себя установление целевых показателей на 2030 и 2036 годы, разработку демонстрационного проекта мощностью 200 мегаватт и проведение конкурентных торгов по нему с последующим осуществлением более крупных проектов, а также дальнейшее изучение потенциальных зон развития морской ветроэнергетики, модернизацию инфраструктуры, внедрение лучших международных практик для привлечения финансирования, обучение правительственных учреждений и рабочей силы для наращивания знаний и потенциала.