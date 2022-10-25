Названа предполагаемая цена за баррель нефти в бюджете на следующий год

В госбюджете на 2023 год цена за 1 баррель нефти составит 50 долларов.

Как передает Day.Az, это отражено в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

В документе отмечается, что рост ненефтяных доходов государственного бюджета позволит сократить трансферты из Государственного нефтяного фонда в государственный бюджет. В 2023 году трансферт из Государственного нефтяного фонда в государственный бюджет предусмотрен в размере 11,3 млрд манатов, это на 237,5 миллиона манатов меньше, чем в 2022 году. Учитывая волатильность цен на нефть на товарных рынках, при подготовке государственного бюджета на 2023 год цена барреля нефти составила 50 долларов США.