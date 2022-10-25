Стали известны доходы и расходы бюджета на 2023 год.

Как передает Day.Az, это отражено в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

В документе отмечается, что доходы государственного бюджета на 2023 год прогнозируются в размере 30,7 млрд. манатов, что является самым высоким показателем в истории страны и 5,2% больше, чем в 2022 году, и на 16,4% больше, чем в 2021 году.

Расходы государственного бюджета в 2023 году прогнозируются в размере 33,3 млрд. манатов, что на 1 млрд. манатов больше, чем в 2022 году, и на 5,9 млрд. манатов больше, чем в 2021 году.