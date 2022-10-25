https://news.day.az/economy/1506177.html Стали известны доходы и расходы бюджета на 2023 год
Стали известны доходы и расходы бюджета на 2023 год
Стали известны доходы и расходы бюджета на 2023 год.
Как передает Day.Az, это отражено в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".
В документе отмечается, что доходы государственного бюджета на 2023 год прогнозируются в размере 30,7 млрд. манатов, что является самым высоким показателем в истории страны и 5,2% больше, чем в 2022 году, и на 16,4% больше, чем в 2021 году.
Расходы государственного бюджета в 2023 году прогнозируются в размере 33,3 млрд. манатов, что на 1 млрд. манатов больше, чем в 2022 году, и на 5,9 млрд. манатов больше, чем в 2021 году.
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