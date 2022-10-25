Центробанк Азербайджана объявит решение по ключевой ставке

28 октября Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет пресс-конференцию.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, председатель правления ЦБА Талех Кязымов объявит на мероприятии решение по ключевой ставке.

Отметим, что на последнем заседании (16 сентября) правление ЦБА приняло решение оставить учетную ставку без изменений - на уровне 7,75 процента. Верхний предел процентного коридора остался на уровне 9,25 процента, нижний предел - 4 процента.