Зангезурский коридор имеет ключевое значение в глобальных цепочках поставок

Азербайджан является ключевым звеном в коридоре Восток-Запад и Север-Юг, два больших транспортных маршрута, которые связывают Евразийский континент. Эти маршруты, в принципе, сходятся в Азербайджане. На протяжении последних 15 лет Азербайджан интенсивно отстраивал всю свою инфраструктуру. То есть, это были и проекты по обновлению, и по постройке новых железнодорожных маршрутов. Среди них можно указать Баку-Тбилиси-Карс и также маршруты, которые соединяют азербайджанские железные дороги с российскими и иранскими (проект Север-Юг). В то же время Азербайджан на своей территории отстроил один из крупнейших морских торговых портов на Каспийском море. Азербайджан обладает наибольшим количеством коммерческих судов, которые задействованы в транскаспийском маршруте. С учетом того, что происходит в последний год, роль Азербайджана и роль маршрута, который идет через всю территорию Азербайджана, во много раз возросла. Это можно заметить непосредственно по увеличению грузопотока. Согласно последним данным, рост грузопотока через Азербайджан составил 24 процента, что в принципе соответствует сложившейся ситуации. На мой взгляд, возможно ожидать минимум трехкратное увеличение грузопотока через страны Кавказа (Азербайджана и Грузии), а также стран Центральной Азии.

Как передает Day.Az, об этом в интервью экономическому обозревателю Azernews Ае Лмахамад сказал национальный секретарь (Постоянный представитель) ТРАСЕКА в Азербайджане Руфат Байрамов.

Представитель ТРАСЕКА отметил, что в целом объем грузопотока ненефтяных продуктов через Азербайджан, проходящих по коридору ТРАСЕКА, исчисляется примерно в районе 9-11 миллионов тонн грузов. По итогам, года собеседник Azernews прогнозирует цифру в 12-13 млн. тонн.

По его словам, открытие Зангезурского коридора позволит для грузоперевозчиков как и из Центральной Азии, так и из Азербайджана пользоваться более коротким и более быстрым маршрутом, благодаря которому грузоперевозчики смогут получать доступ до Средиземноморских портов Турции.

"Поэтому роль и значение Зангезурского коридора весьма важны в контексте соединения Нахчыванской Автономной Республики, то есть соответственно экономического роста НАР и ее соединение с материковым Азербайджаном. Кроме того, Зангезурский коридор имеет ключевое значение в контексте глобальных цепочек поставок", - подчеркнул национальный секретарь ТРАСЕКА в Азербайджане.

Как сообщил Байрамов, в ТРАСЕКА сейчас запущено параллельно несколько проектов. Один из наиболее актуальных - это проект GTrD (Global Trend Document).

"Идея заключается в том, чтобы в онлайн-режиме сопровождать грузы. То есть, создаётся экосистема, где на основании технологии блокчейн все участники процесса грузоперевозок (перевозчики, органы налогового или таможенного контроля и пр.) могли бы обмениваться информацией на безбумажной основе. Сейчас мы работаем над тем, чтобы запустить прототип этого проекта, проводятся тренинги. Эта программа готовится совместно с компанией Maersk и IBM. Техническую поддержку ТРАСЕКА оказывает Международный центр транспортной дипломатии. В таком совместном пуле команд готовится этот проект. Мы, естественно, рассчитываем на то, что после пилотного проекта будут выявлены все моменты, на которые нужно особенно акцентировать внимание. В дальнейшем планируем и надеемся, что сможем интегрировать эту систему в перевозки по нашему коридору", - заключил Руфат Байрамов.