Объявлен прием в члены Общественного совета при Агентстве Азербайджана по развитию МСБ

Объявлен прием кандидатов в члены Общественного совета при Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Об этом Day.Az сообщили во вторник в Агентстве.

Как отмечается, бизнес-ассоциации и ассоциации, представляющие гражданское общество и специализированные институты гражданского общества, основной деятельностью которых является пропаганда и защита прав предпринимателей, имеющие большой опыт в данной области, и желающие участвовать в деятельности Общественного совета при Агентстве по развитию МСБ, могут обратиться в избирательную комиссию, созданную Агентством. Каждый институт гражданского общества может выдвинуть только одного кандидата в члены Общественного совета.

Дата и место проведения выборов будут определяться избирательной комиссией.

Документы, необходимые для подачи заявки:

- заявление кандидата;

- копия удостоверения личности кандидата;

- свидетельство о регистрации института гражданского общества, в котором представлен кандидат, и копия выписки из реестра;

- документ, подтверждающий членство (официальную должность) кандидата в том или ином институте гражданского общества (если таковой имеется), и письмо-рекомендация в Общественный совет;

- документ, подтверждающий наличие у кандидата опыта или знаний в соответствующей области (копия трудовой книжки и других подтверждающих документов, если таковые имеются).

Данные документы должны быть представлены в течение 20 рабочих дней с 25 октября до 18:00 23 ноября 2022 года в административное здание Агентства по адресу: Баку, проспект Ататюрка, 134 или в электронном виде на адрес [email protected]

Вопрос регистрации лица, выдвинутого на членство в Общественном совете, будет рассмотрен избирательной комиссией в течение трех рабочих дней с принятием соответствующего решения и уведомлением о результатах.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по номеру (012) 404 04 01 (внутренний 162) или (+994) 55 589 69 39.