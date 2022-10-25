Стабильный рост экономики Азербайджана создает благоприятные условия для ускорения реформ

Стабильный макроэкономический рост Азербайджана создает благоприятные условия для ускорения реформ.

Об этом сказал в ходе встречи с представителями Центрального банка Азербайджана председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в январе-августе нынешнего года в Азербайджане наблюдались положительная динамика кредитования, рост объема безналичных расчетов, а также рост занятости.

"За восемь месяцев текущего года товарооборот Азербайджана превысил 19 миллиардов долларов, а стратегические валютные резервы выросли более чем на пять процентов и приблизились к 55 миллиардов долларов. Положительное сальдо текущего счета составляет более шести миллиардов долларов. Стабильный макроэкономический рост Азербайджана создает благоприятные условия для ускорения реформ", - сказал Миркишили.