Азербайджан и Турция имеют большой потенциал для расширения торговых отношений

Азербайджан и Турция имеют большой потенциал для расширения соглашения о преференциальной торговле, передает Day.Az во вторник со ссылкой на Всемирный банк (ВБ).

Как отмечается, в настоящее время соглашение о преференциальной торговле между Турцией и Азербайджаном (PTA) предусматривает снижение тарифов на очень ограниченное количество товаров.

"Соглашение предусматривает взаимное снижение таможенных пошлин на импорт относительно небольшого количества преимущественно сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Турция предоставляет в основном беспошлинный доступ на рынок примерно 15 продуктов, произведенных в Азербайджане, включая некоторые сорта сыра, виноград, сливы, черный чай, помидоры, огурцы, фруктовые заготовки, яблочный сок, вино. В некоторых случаях экспорт этих продуктов регулируется ежегодной квотой. В свою очередь Азербайджан предоставляет беспошлинный доступ на рынок также примерно 15 турецких товаров, включая плавленый сыр, семена подсолнечника, жевательную резинку, шоколадные изделия, печенье, томаты. На весь этот экспорт распространяются ежегодные квоты", - сказали в банке.

По мнению ВБ, в дополнение к улучшению доступа к рынкам товаров более развитое соглашение о преференциальной торговле могло бы охватывать и другие области, такие как поощрение инвестиций, создание рабочих мест, экономический рост, торговля услугами. Расширенное соглашение может также распространяться на другие товары, которые Азербайджан производит и/или экспортирует в другие страны, включая продукцию обрабатывающей промышленности.

Более того, соглашение о преференциальной торговле могло бы, выйдя за рамки тарифов, охватить положения, связанные с торговлей услугами, а также с инвестициями, правами интеллектуальной собственности и внутренним регулированием, которые в настоящее время не охвачены", - добавили в банке.

Соглашение о преференциальной торговле между Турцией и Азербайджаном было подписано 25 февраля 2020 года и вступило в силу в марте 2021 года.