Объем перевозок через Средний коридор вырос на 77 процентов за девять месяцев текущего года.

Об этом в ходе пресс-конференции в Женеве сказал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, вопрос увеличения пропускной способности данного коридора стоит на повестке дня и уже есть планы об этом совместно с партнерами.

"Что касается энергетики, все знают, что Азербайджан - страна, добывающая газ и нефть, и мы являемся одними из основных поставщиков в Европу. Мы также планируем в ближайшее время удвоить поставки газа, что будет очень важно для наших европейских партнеров", - сказал посол.