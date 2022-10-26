https://news.day.az/economy/1506511.html Азербайджан – страна, наладившая тесное сотрудничество с региональными партнерами - посол Фуад Искендеров
Азербайджан – страна, наладившая тесное сотрудничество с региональными партнерами - посол Фуад Искендеров
Азербайджан - страна, наладившая тесное сотрудничество со своими региональными партнерами.
Об этом в ходе пресс-конференции в Женеве сказал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что на сегодня Азербайджан также продолжает процесс мирного урегулирования с Арменией.
"Хочу отметить, что именно здесь, в Швейцарии, прошла первая прямая встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении, без какого-либо посредничества со стороны. Мы этим гордимся и надеемся, что такие позитивные шаги будут продолжены", - сказал посол.
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