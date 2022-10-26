https://news.day.az/economy/1506512.html Посол Фуад Искендеров назвал сумму инвестиций Азербайджана в Швейцарию
Посол Фуад Искендеров назвал сумму инвестиций Азербайджана в Швейцарию
До сегодняшнего дня Азербайджан инвестировал в Швейцарию 2,6 миллиарда долларов.
Об этом в ходе пресс-конференции в Женеве сказал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что в основном осуществляется экспорт золота, но недавно были начаты поставки и нефти.
"Европа - наше основное направление экспорта энергоресурсов, в том числе за счет общих приоритетов развития. Азербайджан, будучи одним из основных поставщиков газа в Европу, планирует увеличить поставки в два раза на протяжении следующих пяти лет", - сказал посол.
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