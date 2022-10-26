https://news.day.az/economy/1506528.html Формат сотрудничества Азербайджан-Грузия-Армения очень важен для развития региона - посол Фуад Искендеров
Формат сотрудничества Азербайджан-Грузия-Армения очень важен для развития региона - посол Фуад Искендеров
Трехсторонний формат сотрудничества Азербайджан-Грузия-Армения очень важен для развития региона.
Об этом в ходе пресс-конференции в Женеве сказал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, транспортное сотрудничество Грузии и Азербайджана очень хорошо развито, объем транзитных перевозок через регион увеличивается.
"На данный момент Азербайджан и Грузия работают над развитием своего транспортного потенциала, почему бы и Армении не подключиться к этому процессу? Думаю, это будет выгодно для всего региона", - сказал посол.
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