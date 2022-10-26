Трехсторонний формат сотрудничества Азербайджан-Грузия-Армения очень важен для развития региона.

Об этом в ходе пресс-конференции в Женеве сказал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, транспортное сотрудничество Грузии и Азербайджана очень хорошо развито, объем транзитных перевозок через регион увеличивается.

"На данный момент Азербайджан и Грузия работают над развитием своего транспортного потенциала, почему бы и Армении не подключиться к этому процессу? Думаю, это будет выгодно для всего региона", - сказал посол.