Состоялось заседание Тарифного совета Азербайджана

26 октября состоялось очередное заседание Тарифного (ценового) совета Азербайджана, на котором были приняты соответствующие решения.

Как сообщили в среду Day.Az в Совете, Государственная служба специальной связи и информационной безопасности обратилась в Совет с просьбой рассмотреть тарифы на интернет, частную радиосвязь, использование волоконно-оптической сети "AzStateNet" и другие услуги.

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