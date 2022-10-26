https://news.day.az/economy/1506634.html К сведению получающих пособия, стипендии и соцпомощь
К сведению получающих пособия, стипендии и соцпомощь
Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплачены все пособия, стипендии и адресная государственная социальная помощь за октябрь.
Как сообщили Day.Az в среду в министерстве, граждане могут получать социальные выплаты через банкоматы соответствующих банков.
7 октября были выплачены пенсии (в том числе пенсии, назначенные на льготных условиях) по городам Баку и Сумгайыт, Абшеронскому району, а 14 октября - по другим регионам страны.
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