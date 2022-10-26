К сведению получающих пособия, стипендии и соцпомощь

Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплачены все пособия, стипендии и адресная государственная социальная помощь за октябрь.

Как сообщили Day.Az в среду в министерстве, граждане могут получать социальные выплаты через банкоматы соответствующих банков.

7 октября были выплачены пенсии (в том числе пенсии, назначенные на льготных условиях) по городам Баку и Сумгайыт, Абшеронскому району, а 14 октября - по другим регионам страны.