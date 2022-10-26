Сколько нефти Азербайджан экспортировал в Швейцарию?

Азербайджан экспортировал в Швейцарию сырой нефти на сумму около 230 миллионов франков.

Об этом в ходе пресс-конференции в Женеве сказал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, передает в среду Trend.

По словам посла, 70% поставок сырой нефти в Швейцарию составляют углеводороды из Азербайджана, поступающие через Италию.

Говоря о планах Азербайджана удвоить поставки газа в ЕС к 2025 году, он отметил, что это будет полезно в том числе и для Швейцарии.