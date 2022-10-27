ВВП Азербайджана вырастет

Источник: Агентство международной информации Trend

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост ВВП Азербайджана на уровне более 4 процентов в 2022 году.

Об этом сказал в четверг Trend главный экономист АБР Альберт Парк, передает Day.Az.

"Азербайджан извлек выгоду из высоких цен на энергоносители, которые помогли увеличить доходы бюджета страны, а также баланс ее текущего счета. Мы улучшили наш прогноз экономического роста Азербайджана на 2022 год. Мы ожидаем, что в этом году он составит, вероятно, более 4 процентов, с несколько более низким прогнозом на 2023 год", - сказал он.

По словам главного экономиста АБР, страны Центральной Азии и Южного Кавказа получили некоторое преимущество на фоне текущих геополитических событий, благодаря перемещению капитала из России в Азербайджан, Грузию, денежным переводам и другим причинам.

"Из-за санкций, введенных в отношении России, торговые потоки переместились на юг. Это возможность для Азербайджана расширить свои транспортные пути. Другая возможность касается договора между Азербайджаном и ЕС об удвоении поставок газа, что является выгодным соглашением для Азербайджана", - пояснил Альберт Парк.

По его словам, АБР ожидает, что цены на энергоносители и инфляция в большинстве регионов останутся высокими в 2022 году и несколько снизятся в следующем году, частично из-за снижения спроса на фоне замедления глобального роста.

Между тем, по прогнозам, показатель уровня инфляции в Азербайджане в этом году будет двузначным, добавил главный экономист банка.