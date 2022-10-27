В Азербайджане будет применяться новый подход к регистрации пищевых объектов

С 1 января 2023 года в Азербайджане будет применяться новый подход к регистрации и разрешению деятельности пищевых объектов.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли на пресс-конференции сегодня в связи с реализуемыми мерами по обеспечению продовольственной безопасности.

Он отметил, что закон "О продовольственной безопасности" не только формирует правовую базу для многих нововведений в системе продовольственной безопасности, но и предусматривает упрощение некоторых административных процедур в рамках политики государственной поддержки предпринимателей.

Тахмазли отметил, что регистрация пищевых объектов, связанных с продуктами низкого риска, будет осуществляться автоматически, в течение семи рабочих дней без оценки соответствия объекта требованиям технических нормативных правовых актов в области безопасности пищевых продуктов, а объектов, связанных с продуктами высокого риска - путем оценки соответствия требованиям. Кроме того, не предусмотрена государственная пошлина за процесс регистрации, который будет охватывать стационарные, модульные (транспортные средства, механические прицепы) пищевые объекты, а также объекты, осуществляющие производство и переработку материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами.

Он отметил, что процесс приема заявок на регистрацию и подтверждение безопасности пищевых продуктов будет полностью электронным.