https://news.day.az/economy/1506842.html ЕС и страны Центральной Азии намерены увеличить пропускную способность Среднего коридора
ЕС и страны Центральной Азии намерены увеличить пропускную способность Среднего коридора
ЕС и страны Центральной Азии обсудят меры по увеличению пропускной способности Среднего коридора.
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель на пресс-конференции в рамках визита в Казахстан.
По его словам, обсуждение состоится в рамках Конференции ЕС-Центральная Азия по устойчивому взаимодействию. Ожидается, что она пройдет в Самарканде в ноябре этого года.
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