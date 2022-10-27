ЕС и страны Центральной Азии намерены увеличить пропускную способность Среднего коридора

ЕС и страны Центральной Азии обсудят меры по увеличению пропускной способности Среднего коридора.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель на пресс-конференции в рамках визита в Казахстан.

По его словам, обсуждение состоится в рамках Конференции ЕС-Центральная Азия по устойчивому взаимодействию. Ожидается, что она пройдет в Самарканде в ноябре этого года.