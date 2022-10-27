По дну Каспия проведут волоконно-оптическую линию связи

Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспия начнется уже в 2023 году.

Об этом сказал министр цифрового развития Казахстана Багдат Мусин, выступая на мероприятии "ICT Week Uzbekistan - 2022" в Самарканде, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

"Проект позволит обеспечить странам региона альтернативный доступ в интернет, а также расширить транзит трафика между Европой и Азией. С казахстанской стороны партнёром проекта выступит Казахтелеком, с азербайджанской - компания AzerTelecom", - проинформировал Мусин.

На данный момент разрабатывается дизайн проекта, далее последуют соответствующие исследования и позже начнутся проектирование и строительство канала по дну Каспия. Протяженность кабеля составит более 340 км, а резервный канал, который пройдет от казахстанского порта Курык до Бузовна, близ Баку - около 330 км.

Мусин добавил, что подобная идея интересует все страны Центральной Азии, так как альтернативные маршруты позволят предоставлять более качественный интернет даже в самые отдаленные точки центральноазиатских стран.