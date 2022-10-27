В Азербайджане принимаются меры для увеличения транзитных и региональных перевозок

Необходимо создать интегрированную транспортную систему для обеспечения мобильности населения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Хумматов на встрече по обсуждению вопросов транспортной сферы с экспертами и членами общественного совета при министерстве.

"Принимаются постоянные меры по совершенствованию правовой базы для превращения Азербайджана в один из основных транспортных центров региона, увеличения транзитных и региональных перевозок, упрощения транзитных перевозок и логистических процессов", - сказал он.

Замминистра отметил, что в сфере международных перевозок большое значение придается подготовке профессиональных водителей, с этой целью водители привлекаются к обучению.