В Азербайджане совершенствуют пассажироперевозки

Детально анализируется вопросы усовершенствования организации обслуживания пассажиров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Хумматов на встрече по обсуждению вопросов транспортной сферы с экспертами и членами общественного совета при министерстве.

"Касаясь вопроса совершенствования организации обслуживания пассажиров, в настоящее время эта сфера детально анализируется, изучаются возможности построения устойчивой финансовой модели, создания более эффективной системы управления с применением системы безналичных платежей", - сказал он.