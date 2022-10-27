Представлена идея разработки Транскаспийского газопровода между Азербайджаном и Туркменистаном

В Ашхабаде, Туркменистан, проходит международная конференция "Нефть и газ Туркменистана - 2022", передает Day.Az со ссылкой на "Нейтральный Туркменистан".

На сессии, посвященной инвестиционным возможностям в туркменском секторе Каспийского моря, директор консультативного комитета компании Trans Caspian Resources, Inc Натали Костелло озвучила идею разработки 78-километрового Транскаспийского соединительного газопровода между Туркменистаном и Азербайджаном для транспортировки газа с существующих морских платформ.

Как рассказала Костелло, идея заключается в том, чтобы отправлять природный газ с действующих морских добывающих предприятий в Туркменистане на действующие морские платформы Азербайджана.

Этот газопровод пропускной способностью 10-12 млрд кубометров соединит добываемый в Туркменистане газ с "Южным газовым коридором".