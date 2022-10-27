Прогноз Международного энергетического агентства по добыче газа в Азербайджане

Международное энергетическое агентство (МЭА) обнародовало долгосрочный прогноз по добыче газа в Азербайджане.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на МЭА, в соответствии с политическим сценарием агентства (STEP - Stated Policies Scenario) в 2030 году добыча газа в Азербайджане достигнет 35 миллиардов кубометров, к 2050 году он сократится до 24 миллиардов кубометров.

По прогнозу агентства, к 2030 году газовая зависимость стран Европейского Союза от России будет сведена к нулю.