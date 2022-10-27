Дорожная карта оффшорной ветроэнергетики превратит Азербайджан в центр производства ВИЭ

Реализация первой в своем роде дорожной карты оффшорной ветроэнергетики может превратить Азербайджан в центр производства возобновляемых источников энергии (ВИЭ), поддерживая стратегию диверсификации энергетических ресурсов страны.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend в четверг представитель Международной финансовой корпорации (IFC) в Азербайджане Алия Азимова.

По ее словам, глобальное ускорение перехода к ВИЭ может бросить вызов исторически доминирующей роли углеводородов в качестве основного источника энергии.

"Диверсификация источников энергии поможет Азербайджану создать рабочие места и стимулировать экономический рост. Для этого стране нужен большой объем инвестиций, и Азербайджан находится на пути привлечения частного сектора. Это поможет увеличить финансирование в приоритетных областях, таких как ВИЭ, обеспечивая при этом финансовую устойчивость", - сказала она.

Новая дорожная карта содержит ряд рекомендаций. Они включают в себя установление целевых показателей на 2030 и 2036 годы, разработку демонстрационного проекта мощностью 200 мегаватт и проведение конкурентных торгов по нему с последующим осуществлением более крупных проектов, а также дальнейшее изучение потенциальных зон развития морской ветроэнергетики, модернизацию инфраструктуры, внедрение лучших международных практик для привлечения финансирования, обучение правительственных учреждений и рабочей силы для наращивания знаний и потенциала.