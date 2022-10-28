USAID поддерживает экспортных способностей агробизнеса Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

Агентство США по международному развитию (USAID) нацелено на поддержку экспорта азербайджанской сельскохозяйственной продукции.

Об этом сказал в пятницу Trend директор миссии USAID в Азербайджане Майкл Нербасс, передает Day.Az.

"Мы стараемся сосредоточиться на увеличении экспорта и работаем вместе с азербайджанскими партнерами над выявлением преград, а также над рекомендациями по изменению политики. Все это делается с целью содействия росту и расширению этих предприятий, что создаст больше рабочих мест. Мы работаем над тем, чтобы облегчить азербайджанским сельскохозяйственным предприятиям транспортировку своих сельскохозяйственных товаров на оптовые и розничные рынки, чтобы эти агропредприятия могли получить доступ к крупным рынкам", - сказал он.

Что касается регионов Азербайджана, где USAID оказывает поддержку сельскохозяйственному сектору, Нербасс упомянул несколько городов, таких как Лянкяран, Самух, Гянджа, Загатала и Хачмаз.

По словам главы миссии, USAID также способствует развитию американо-азербайджанских деловых связей, что помогает внедрять новые технологии в Азербайджане.

Инициатива USAID, которая называется "Деятельность частного сектора", предусматривает подход партнерства и совместного инвестирования, чтобы помочь создать более устойчивую экономику, которая также помогает обеспечить благоприятные для бизнеса условия.

"Итак, как это выглядит, например, для агробизнеса. Мы поддерживаем рост агробизнеса, предоставляя базовую специализированную техническую помощь. Чтобы сделать его устойчивым, мы используем местных поставщиков услуг по развитию бизнеса. Итак, это организации, которые уже есть здесь, в Азербайджане, говорят на этом языке и знают страну. Вместе мы работаем над улучшением производства и маркетинга агробизнеса", - пояснил он.

В дополнение к этому, USAID также проводит регулярные встечи рабочих групп, в которых участвуют заинтересованные стороны и МСП вместе с представителями Министерства экономики Азербайджана, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, Государственной налоговой службы, сказал Нербасс.

"Мы проводим эти встречи, чтобы заинтересованные стороны могли определить барьеры для малого бизнеса, и рабочие группы разработали планы действий для решения этих проблем", - отметил он.

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса USAID нацелено на поддержку потенциала, производительности и конкурентоспособности азербайджанских МСП, добавил глава миссии.