IGB не потребуется модификация для некоторого увеличения поставок

Источник: Агентство международной информации Trend

Первоначальная пропускная способность интерконнектора Греция-Болгария (IGB) составляет 3 миллиарда кубометров, и соответственно, не требуется никаких модификаций для транспортировки не только дополнительных 300-400 миллионов кубометров, но и более значительных объемов природного газа из Азербайджана, поступающего по ТАР.

Об этом сказала в пятницу Trend исполнительный директор компании ICGB Теодора Георгиева, передает Day.Az.

"Мы до сих пор не можем транспортировать объемы в Болгарию из сети DESFA в Комотини из-за более низкого давления там. Этот вопрос будет решен со строительством компрессорной станции DESFA в Комотини в 2024 году", - добавила она.

IGB, который был запущен 1 октября, позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добываемый на азербайджанском газоконденсатном месторождении "Шах Дениз-2". IGB подключен к TAP, по которому газ с месторождения "Шах Дениз" поставляется на европейские рынки. Протяженность газопровода составляет 182 километра.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров в год. На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров в год за счет добавления компрессорной станции. Около половины из них - 1,57 миллиарда кубометров в год - уже забронированы по долгосрочным соглашениям до 25 лет. Оставшаяся доступная мощность будет предложена через аукционы на двух ведущих платформах - PRISMA и RBG.