Микаил Джаббаров назвал показатель роста производства в промзонах Азербайджана

В январе-сентябре 2022 года в промышленных зонах Азербайджана производство по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросло на 41,5 процента.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации министра говорится, что в стоимостном выражении этот показатель составил 2,1 миллиарда манатов.

"Экспорт вырос на 55,3 процента - до 846,1 миллиона манатов. Доля ненефтяной продукции в общем производстве составила 16,6 процента, а в экспорте - 33,3 процента", - написал министр.

Джаббаров подчеркнул, что до сегодняшнего дня в промзонах страны было произведено продукции на восемь миллиардов манатов, из них на долю экспорта пришлись 2,6 миллиарда манатов.