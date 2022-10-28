Назван рост стратегических валютных резервов Азербайджана

С начала 2022 года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 3,5 процента и составили 55,1 миллиарда долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

"В том числе валютные резервы ЦБ выросли на 8,4 процента в январе - сентябре текущего года до 7,7 миллиарда долларов", - сказал он.

Отметим, что ЦБА 28 октября принял решение повысить учетную ставку на 0,25 процента до восьми процентов. Верхний предел процентного коридора остался на уровне 9,25 процента, а нижний повышен на один процент до пяти процентов.