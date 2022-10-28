https://news.day.az/economy/1507067.html Назван рост стратегических валютных резервов Азербайджана
Назван рост стратегических валютных резервов Азербайджана
С начала 2022 года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 3,5 процента и составили 55,1 миллиарда долларов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.
"В том числе валютные резервы ЦБ выросли на 8,4 процента в январе - сентябре текущего года до 7,7 миллиарда долларов", - сказал он.
Отметим, что ЦБА 28 октября принял решение повысить учетную ставку на 0,25 процента до восьми процентов. Верхний предел процентного коридора остался на уровне 9,25 процента, а нижний повышен на один процент до пяти процентов.
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