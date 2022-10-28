Платежный баланс ожидается профицитным в 2023 году - ЦБА
Объем внешней торговли в текущем операционном балансе увеличился в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.
"Международный валютный фонд прогнозирует цены на глобальные энергоносители на конец этого года на уровне 98,9 доллара, а на начало следующего года 85,52 доллара соответственно. А это позволяет нам сказать, что в следующем году платежный баланс будет профицитным", - сказал он.
Отметим, что ЦБА 28 октября принял решение повысить учетную ставку на 0,25 процента до восьми процентов. Верхний предел процентного коридора остался на уровне 9,25 процента, а нижний повышен на один процент до пяти процентов.
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