Платежный баланс ожидается профицитным в 2023 году

Объем внешней торговли в текущем операционном балансе увеличился в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

"Международный валютный фонд прогнозирует цены на глобальные энергоносители на конец этого года на уровне 98,9 доллара, а на начало следующего года 85,52 доллара соответственно. А это позволяет нам сказать, что в следующем году платежный баланс будет профицитным", - сказал он.

Отметим, что ЦБА 28 октября принял решение повысить учетную ставку на 0,25 процента до восьми процентов. Верхний предел процентного коридора остался на уровне 9,25 процента, а нижний повышен на один процент до пяти процентов.