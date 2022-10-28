АБР разрабатывает конкурс технологических стартапов в Азербайджане

Азиатский банк развития (АБР) работает с иностранными компаниями над разработкой конкурса технологических стартапов в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в пятницу старший сотрудник по проектам АБР Сабина Джафарова в ходе презентации отчета по экосистеме технологических стартапов в Азербайджане.

"На данный момент мы работаем с американскими и немецкими компаниями над налаживанием партнерских отношений в области знаний, а также с несколькими иностранными компаниями над подготовкой конкурса технологических стартапов в стране", - сказала Джафарова.

По ее словам, проект содействия развитию местных технологических стартапов проект стоимостью 500 000 долларов нацелен на укрепление местного потенциала для эффективного содействия стартапам. В рамках проекта такие этапы, как подготовка диагностического отчета, плана действий, а также отчета по стратегии уже проделаны. Также был проведен ряд семинаров по наращиванию человеческого потенциала.

"Вся поддержка технологических стартапов была сосредоточена в столице, но мы хотели донести ее до регионов Азербайджана. Мы начали работать с рядом государственных агентств и университетов в таких городах, как Гянджа и Шамахы", - отметила она.