Сколько инвалюты приобрел Центробанк Азербайджана?

Центробанк Азербайджана (ЦБА) с начала 2022 года приобрел на валютном рынке инвалюту на сумму 967 миллионов долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции генеральный директор ЦБА Али Ахмедов.

"В настоящее время спрос на манат на валютном рынке Азербайджана высок. Вполне вероятно, что до конца этого года наше вмешательство в валютный рынок останется целенаправленным. Но мы будем проводить нашу денежно - кредитную политику, не влияя на высокую экономическую активность", - отметил он.

Напомним, что на 30 сентября 2022 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 7,667 миллиарда долларов. Это на 2,18 процента, или 163,7 миллиона долларов больше показателя предыдущего месяца и на 9,01 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года.