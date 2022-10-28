В Азербайджане есть потребность в проектах с большей капиталоемкостью

По мере развития экономики возникает потребность в проектах с большей капиталоемкостью.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал 28 октября министр экономики Микаил Джаббаров в ходе обсуждения законопроекта "О государственно-частном партнерстве" на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр отметил, что принятие законопроекта позволит привлечь как внешние, так и внутренние частные инвестиции.

"Государство сможет сделать больше с меньшим капиталом и сосредоточится на совершенствовании законодательства, лучшем обеспечении прав потребителей и других сферах. При разработке закона учитывался международный опыт", - сказал он.

Джаббаров добавил, что законопроект не охватывает нефтегазовую отрасль, производство электроэнергии, возобновляемые источники энергии, поскольку эти сферы регулируются отдельными законами.