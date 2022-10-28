Сегодня основные инвестиции направлены на восстановление Карабаха

Сегодня основные инвестиции направлены на восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, что, естественно, создает финансовую потребность правительства в реализации других важных инфраструктурных проектов.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал 28 октября министр экономики Микаил Джаббаров в ходе обсуждения законопроекта "О государственно-частном партнерстве" на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр отметил, что новый законопроект позволит привлечь эти средства из частного сектора и снизить зависимость от государственного финансирования.

"Если мы не будем использовать частные инвестиции, а также капитал, который мы привлекаем с зарубежных рынков, это ограничит наше развитие. Мы строим много объектов инфраструктуры. Однако далеко не всегда мы видим эффективное управление ими. Инвестиционный холдинг, созданный Президентом Ильхамом Алиевым, представляет перед нами полную картину. Крупные государственные компании обладают большим потенциалом эффективности", - сказал Джаббаров.