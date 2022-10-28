Хорошая новость для предпринимателей в Карабахе

Импорт сырья и материалов для деятельности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана освобождается от таможенных пошлин.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел отражение в изменении в закон "О таможенном тарифе", обсужденном на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Законопроект предусматривает освобождение с 1 января 2023 года на 10 лет от таможенных пошлин импорта сырья и материалов по сферам производственной деятельности зарегистрированных резидентов освобожденных территорий. Перечень сырья и материалов будет утвержден соответствующим органом исполнительной власти.

Изменения в закон были рекомендованы на рассмотрение на пленарном заседании Милли Меджлиса.