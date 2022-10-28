https://news.day.az/economy/1507238.html Счетная палата направила в парламент заключение о госбюджете Азербайджана - ФОТО
Счетная палата направила в парламент заключение о госбюджете Азербайджана - ФОТО
Под руководством председателя Счетной палаты Азербайджана Вугара Гюльмамедова состоялось заседание коллегии в расширенном составе.
Как сообщили в пятницу Day.Az в Счетной палате, были рассмотрены и после детального обсуждения утверждены заключения по проектам "Государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год", "Бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2023 год" и "Бюджета Фонда страхования от безработицы на 2023 год" и принято решение об их направлении в Милли Меджлис (парламент).
Далее были рассмотрены текущие вопросы повестки заседания, связанные с деятельностью Счетной палаты.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре