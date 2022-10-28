Азербайджанские предприниматели приглашаются на выставку MÜSİAD EXPO

2-5 ноября в Стамбуле (Турция) пройдет 19-я торговая выставка MÜSİAD EXPO.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана, выставку, которая проводится раз в два года Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей (MÜSİAD), в этом году посетят более 124 тысяч предпринимателей, инвесторов, представителей государственных и частных организаций из 100 стран.

В выставке примут участие компании, предлагающие продовольственную и непродовольственную продукцию, технопарки. Всего планируется участие более 600 компаний, представляющих 24 сферы.

Азербайджанские предприниматели, желающие принять участие в выставке, могут ознакомиться с подробной информацией о ней по ссылке.