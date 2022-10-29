Что ждет азербайджанскую команду по яхтингу на регате Göcek AUTUMN Race Week 2022?

Уже через несколько дней азербайджанские яхтсмены примут участие в одной из самых захватывающих регат Средиземного моря - Göcek AUTUMN Race Week 2022. Генеральным спонсором команды в этом году выступит швейцарский часовой бренд Ulysse Nardin.

31 октября, в Турции члены азербайджанского клуба Khazri Sailing Team в составе 20 человек поднимут паруса над двумя яхтами - "Фокс" и "Киаоро". Две команды в двух разных дивизионах, под руководством двух капитанов и сооснователей клуба - Кирилла Ролецкого и Расима Гамидова - будут соревноваться с экипажами более чем 120 яхт из других стран.

Капитан Кирилл Ролецкий поведет команду новичков, которые стали членами клуба в течение последнего года. Вторая яхта, под управлением Расима Гамидова, примет на свой борт профессионалов, которые уже показали отличные результаты в прошлогодней гонке.

Впервые азербайджанская команда приняла участие в ставшей культовой международной регате Göcek AUTUMN Race Week в 2021 году. Тогда два состава Khazri Sailing Team финишировали, соответственно, пятыми и шестыми в своих группах, получив специальный приз за лучший командный дебют. И это действительно впечатляющий результат, учитывая тот факт, что в регате участвовали 102 яхты из 12 стран мира.

В этом году азербайджанский клуб выступит в партнерстве со швейцарским часовым брендом Ulysse Nardin, в течение 10 лет являющимся спонсором самой престижной регаты в мире - Monaco Yacht Show. Кроме того, в составе азербайджанской команды примет участие Фарид Новрузи, амбассадор швейцарского часового бренда Ulysse Nardin в Азербайджане, альпинист и путешественник.

"Регата - это, в первую очередь, соревнование с самим собой. Мы только начинаем возрождать этот вид спорта в Азербайджане, а наши соперники приедут из стран, где яхтинг возведен в культ. Естественно, они сильнее и опытнее. Так что нам есть, куда расти. И главная наша цель - превзойти собственный результат. Если при этом мы станем первыми, будет прекрасно. Я рад, что вместе с брендом Ulysse Nardin мы можем делать что-то новое и интересное, вовлекать в яхтинг как можно больше людей".

В течение пяти дней в рамках Göcek AUTUMN Race Week пройдут шесть гонок. Итоги регаты станут известны в последний день соревнований - 4 ноября 2022 года.

Пожелаем удачи нашим яхтсменам!

О бренде Ulysse Nardin

Швейцарский часовой бренд Ulysse Nardin - новатор, вдохновленный морем и движимый желанием создавать удивительные модели часов для свободных духом искателей приключений.

С первых дней своего существования история мануфактуры Ulysse Nardin неразрывно связана с океаном. Ведь страсть к яхтам и совершенству сделала этот бренд ведущим производителем навигационных приборов с 1846 года.

Ulysse Nardin является официальным спонсором яхт-шоу Монако уже более десяти лет. С 2022 года азербайджанский клуб Khazri Sailing Team также выступает в партнерстве с этим уникальным брендом.

В Азербайджане бренд Ulysse Nardin представлен в бутике Royal Collection, который также является спонсором команды Khazri Sailing Team.