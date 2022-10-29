На территории Астраханского делового центра в Баку пройдет выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022»

Четырнадцать российских предприятий примут участие в специализированной выставке сельскохозяйственной техники "Российско-Азербайджанский День поля", которая открывается 3 ноября 2022 года на территории Астраханского делового центра в Баку.

Как передает Day.Az Россию готовятся представлять такие крупные игроки, как "Ростсельмаш", "Клевер", "Волжский комбайновый завод" (АГРОМАШ), "Мельинвест", ООО "Трактор" (УРАЛЕЦ), АО "Кузембетьевский РМЗ", ООО "Сальсксельмаш", ООО "АгроПоставка", OOO "Южно-Уральский Весовой Завод" и другие.

Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке Торгово-промышленной палаты России, Торгового представительства РФ в Азербайджане и Ассоциации "Росспецмаш". Оператором выставки выступает АО "ЭКСПОЦЕНТР".

Выставка "Российско-Азербайджанский день поля" в течение двух дней (3-4 ноября 2022 г.) станет площадкой для демонстрации возможностей российских машиностроителей для решения задач сельхозпроизводителей Азербайджана. Выставка "Российско-Азербайджанский День поля" играет важную роль в укреплении и расширении сложившегося российско-азербайджанского сотрудничества и двусторонней торговли в области сельского хозяйства, продвижении российского экспорта высокотехнологичной сельхозтехники на рынок Южно-Кавказского региона. Приглашаем посетить выставку "Российско-Азербайджанский День поля" 3-4 ноября 2022 года на открытой площадке "Астраханского делового центра" в Баку!