ЦАРЭС готова работать с Азербайджаном над развитием Среднего коридора

Программа центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) с нетерпением ожидает работы над несколькими инициативами с Азербайджаном в ближайшем будущем.

Как передает Day.Az об этом сказал в воскресенье Trend директор Института ЦАРЭС Сайед Шакил Шах.

"Мы очень тесно сотрудничали с правительством Азербайджана во время пандемии COVID-19. Кроме того, мы включили Азербайджан в наш отчет о реагировании на вызовы, вызванные коронавирусом. Также мы работаем с комиссией ТРАСЕКА над развитием функционирования торговых маршрутов", - сказал он.

Что касается новых возможностей сотрудничества между ЦАРЭС и Азербайджаном, директор института выделил несколько проектов.

"Сейчас мы серьезно думаем о том, чтобы проработать возможности, касающиеся Среднего коридора. Этот транспортный маршрут чрезвычайно ценен с точки зрения прямого соединения Китая с Европой. Сегодня мы уже видим его преимущества. ЦАРЭС хотела бы поработать над предложением о цифровизации всего процесса на маршруте, что приведет к гораздо более быстрому торговому потоку. Это одна из ключевых областей сотрудничества", - сказал Сайед Шакил Шах.

Энергетический сектор является еще одной многообещающей областью для сотрудничества с Азербайджаном, отметил он.

"Азербайджан является крупной страной-экспортером топлива. Программа ЦАРЭС готова работать над созданием региональных энергетических систем для нефте- и газопроводов, а также для электросетей. Некоторые из этих проектов уже работают. С увеличением инвестиций в энергетический сектор Азербайджана создание этих систем могло бы послужить гарантией для стран региона в случае таких энергетических потрясений, которые мы наблюдаем сегодня", - сказал Сайед Шакил Шах.

После подписания меморандума о взаимопонимании с Институтом научных и экономических исследований при министерстве экономики Азербайджана ЦАРЭС в следующем году планирует разработать совместный с институтом исследовательский продукт, который будет отвечать требованиям правительства Азербайджана, добавил он.