ФАО скоро объявит о новом этапе партнерской программы в Азербайджане
Источник: Агентство международной информации Trend
Новый этап партнерской программы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане, как ожидается, будет принят в скором времени.
Об этом Trend сказал в понедельник Cубрегиональный координатор ФАО по Центральной Азии Виорель Гуцу, передает Day.Az.
"Мы очень надеемся, что новый, второй этап партнерской программы ФАО-Азербайджан будет принят правительством в скором времени, и наше сотрудничество перейдет на совершенно другой уровень", - сказал Гуцу.
По его словам, проблемы технического характера, которые ФАО может решить в области сельского развития, могут привести к конкретным результатам на местах и в значительной степени улучшить жизнь жителей, особенно в сельских местностях Азербайджана, а также повлиять на различные вопросы, связанные с охраной окружающей среды.
Гуцу подчеркнул, что ФАО ориентируется на охрану природных ресурсов, т.е. почвенных ресурсов, водных, биоразнообразия, которые являются ключевыми для эффективного производства сельскохозяйственной продукции.
"Мы продолжаем интенсивный диалог с правительством Азербайджана в различных областях. Я уже успел встретиться с министром сельского хозяйства, министром экологии и природных ресурсов. У нас есть несколько инициатив регионального уровня, которые мы хотели бы продвинуть еще больше в Азербайджане. У нас очень тесное и активное сотрудничество, и мы будем совместно работать для ещё большего расширения работы", - добавил он.
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