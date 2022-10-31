ФАО скоро объявит о новом этапе партнерской программы в Азербайджане

Источник: Агентство международной информации Trend

Новый этап партнерской программы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане, как ожидается, будет принят в скором времени.

Об этом Trend сказал в понедельник Cубрегиональный координатор ФАО по Центральной Азии Виорель Гуцу, передает Day.Az.

"Мы очень надеемся, что новый, второй этап партнерской программы ФАО-Азербайджан будет принят правительством в скором времени, и наше сотрудничество перейдет на совершенно другой уровень", - сказал Гуцу.

По его словам, проблемы технического характера, которые ФАО может решить в области сельского развития, могут привести к конкретным результатам на местах и в значительной степени улучшить жизнь жителей, особенно в сельских местностях Азербайджана, а также повлиять на различные вопросы, связанные с охраной окружающей среды.

Гуцу подчеркнул, что ФАО ориентируется на охрану природных ресурсов, т.е. почвенных ресурсов, водных, биоразнообразия, которые являются ключевыми для эффективного производства сельскохозяйственной продукции.

"Мы продолжаем интенсивный диалог с правительством Азербайджана в различных областях. Я уже успел встретиться с министром сельского хозяйства, министром экологии и природных ресурсов. У нас есть несколько инициатив регионального уровня, которые мы хотели бы продвинуть еще больше в Азербайджане. У нас очень тесное и активное сотрудничество, и мы будем совместно работать для ещё большего расширения работы", - добавил он.