В Азербайджане могут запустить инструменты открытого рынка

Совместно с коммерческими банками обсужден запуск инструментов открытого рынка.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, говорится в публикации председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талеха Кязымова в Twitter.

"28 октября на встрече с руководителями банков были проведены широкие дискуссии по презентациям, которые включали в себя новую операционную структуру, активизацию межбанковского денежного рынка, запуск инструментов открытого рынка и постоянных возможностей, а также другие темы, связанные с этим. Кроме того, 12-17 октября в рамках участия в ежегодных собраниях Всемирного банка и Международного валютного фонда состоялся обмен мнениями по итогам встреч, проведенных с целью развития межбанковских связей, обеспечения диверсификации в направлении создания корреспондентских счетов", - говорится в публикации.