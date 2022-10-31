Больше всего ипотечных договоров заключено в Баку - Госслужба
Больше всего ипотечных договоров заключено в Баку.
Об этом в понедельник на запрос Trend сообщили в Государственной службе по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана, передает Day.Az.
Было отмечено, что за январь-сентябрь текущего года в Баку было заключено 28 243 ипотечных договора, что составляет 55 процентов от общего показателя по стране.
По Абшеронскому территориальному управлению №4 публичного лица юридического права "Государственный кадастр и реестр недвижимости" Госслужбы был заключен 5 781 договор, по Сумгайытскому территориальному управлению №2 - 3 439 договоров, Гянджинскому территориальному управлению №3 - 2 394 договора и Хачмазскому территориальному управлению №5 - 2 291 договор. Кроме того, отмечается, что в Евлахском территориальном управлении №17 и Ширванском территориальном управлении №13 чаще всего оформлялась недвижимость под залог.
|
Номер №
|
Наименование территориальных управлений
|
Общее количество договоров ипотеки
|
Доля по стране (в процентах)
|
1.
|
Бакинское территориальное управление №1
|
28243
|
55,0%
|
2.
|
Абшеронское территориальное управление №4
|
5781
|
11,3%
|
3.
|
Сумгайытское территориальное управление №2
|
3439
|
6,7%
|
4.
|
Гянджинское территориальное управление №3
|
2394
|
4,7%
|
5.
|
Хачмазское территориальное управление №5
|
2291
|
4,5%
|
6.
|
Евлахское территориальное управление №17
|
1105
|
2,2%
|
7.
|
Ширванское территориальное управление №13
|
955
|
1,9%
|
8.
|
Бардинское территориальное управление №7
|
881
|
1,7%
|
9.
|
Бейлаганское территориальное управление №6
|
810
|
1,6%
|
10.
|
Лянкяранское территориальное управление №10
|
751
|
1,5%
|
11.
|
Шамкирское территориальное управление №11
|
718
|
1,4%
|
12.
|
Шекинское территориальное управление №12
|
637
|
1,2%
|
13.
|
Габалинское территориальное управление №9
|
631
|
1,2%
|
14.
|
Уджарское территориальное управление №16
|
628
|
1,2%
|
15.
|
Джалилабадское территориальное управление №8
|
620
|
1,2%
|
16.
|
Товузское территориальное управление №15
|
602
|
1,2%
|
17.
|
Шамахинское территориальное управление №14
|
438
|
0,9%
|
18.
|
Загатальское территориальное управление №18
|
423
|
0,8%
|
По стране
|
5134
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