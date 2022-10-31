Больше всего ипотечных договоров заключено в Баку.

Об этом в понедельник на запрос Trend сообщили в Государственной службе по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана, передает Day.Az.

Было отмечено, что за январь-сентябрь текущего года в Баку было заключено 28 243 ипотечных договора, что составляет 55 процентов от общего показателя по стране.

По Абшеронскому территориальному управлению №4 публичного лица юридического права "Государственный кадастр и реестр недвижимости" Госслужбы был заключен 5 781 договор, по Сумгайытскому территориальному управлению №2 - 3 439 договоров, Гянджинскому территориальному управлению №3 - 2 394 договора и Хачмазскому территориальному управлению №5 - 2 291 договор. Кроме того, отмечается, что в Евлахском территориальном управлении №17 и Ширванском территориальном управлении №13 чаще всего оформлялась недвижимость под залог.